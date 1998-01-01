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حيفا: 16 مصابا 4 منهم بحالة خطيرة بحريق منزل

الإثنين 15 أبريل 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حيفا: 16 مصابا 4 منهم بحالة خطيرة بحريق منزل


القدس المحتلة / سما /

ندلع صباح اليوم، الإثنين، حريق في بناية سكنية بشارع "ابن جبيرول" في مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا نتيجة تعرضهم لحروق واستنشاق الدخان.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني من بناية مكونة من 4 طوابق، وقد وصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار.

وبحسب مصدر طبي، فإن حالة أربعة من المصابين وصفت بالخطيرة نتيجة تعرضهم لحروق واستنشاق دخان من بينهم أم وابنها، بينما وصفت حالة آخر بالمتوسطة، أما باقي المصابين فوصفت حالتهم بالطفيفة.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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