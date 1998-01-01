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وزيرة الصحة تلتقي القنصل الفرنسي العام ووفداً من الخارجية الفرنسية

الإثنين 15 أبريل 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استعرضت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع القنصل الفرنسي العام بيير كوتشارت ووفد من الخارجية الفرنسية  الوضع الصحي والإنساني الخاص في فلسطين جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت د. الكيلة خلال اجتماع في مكتبها، اليوم الاثنين، الحكومة الفرنسية من خلال الوفد الضيف ووزارة الخارجية في باريس بمزيد من الدعم للقطاع الصحي خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تشهدها فلسطين جراء اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية.

وأشادت بالدعم الذي تقدمه فرنسا للفلسطينيين، والتعاون البناء والمثمر على الصعيد الصحي.

من جهته قدم الوفد تهانيه لوزيرة الصحة على منصبها الجديد، متمنين لها التوفيق والنجاح في تأدية رسالتها.

واستعرض الوفد ما تقدمه فرنسا للحكومة الفلسطينية في مختلف القطاعات، مع التركيز على القطاع الصحي.

#وزيرة الصحة

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