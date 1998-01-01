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الخليل: إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب محيط المدارس

الإثنين 15 أبريل 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب، اليوم الاثنين، عشرات الطلبة والمعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في ساحات ومحيط عدد من المدارس بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ، ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط وداخل أسوار مدرسة الخليل الأساسية للبنين، وخديجة بنت خويلد الأساسية للبنين، وذو النورين الأساسية للبنين، والهاجرية الأساسية للبنين، وطارق بن زياد الثانوية للبنين، أثناء الطابور الصباحي، ما تسبب بحالة من الرعب في صفوف التلاميذ، وإصابة العشرات منهم ومن المعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.

ومن الجدير ذكره، ان معلمي وتلاميذ هذه المدارس يتعرضون وبشكل متواصل وشبه يومي، لاعتداءات قوات الاحتلال التي تتمركز على الحواجز العسكرية الدائمة أبو الريش الواقع غرب الحرم الابراهيمي الشريف، وحاجز "160" الرجبي الواقع جنوب الحرم الابراهيمي، التي نصبتها على مداخل البلدة القديمة في الخليل.

واكد عدد من المعلمين في المدارس المذكورة، ان مداهمة قوات الاحتلال واطلاقها قنابل الغاز السام والصوت صوب المدارس المذكورة وانتشار الغاز في ساحاتها والصفوف، اربك سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلبة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تهاجم بشكل شبه يومي عددا من المدارس في الخليل، وتعتدي على الطلبة والمعلمين، في استهداف واضح للمسيرة التعليمية.

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