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فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ

الإثنين 15 أبريل 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ


رام الله / سما /

أعاد مقيم فلسطيني في السعودية، مبلغ 100 ألف ريال حولتها مواطنة إلى حسابه بالخطأ أثناء قيامها بإرسال المبلغ لسداد مديونية عليها، علما أنه كان في مصر للدراسة.

وقامت المواطنة السعودية بتحويل مبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار) عن طريق الخطأ إلى حساب مقيم فلسطيني يدعى محمد الحوت، أثناء قيامها بسداد مديونية، لكن وعقب تواصلها مع الشاب الفلسطيني بادر وأعاد المبلغ رغم وجوده في مصر.

وأشارت المواطنة إلى أنها بعدما قامت بالحوالة، اكتشفت ارتكابها للخطأ، وبعد يومين من البحث عن صاحب الحساب تمكنت من الحصول على رقمه لتجد أنه في مصر، ولكون رقمه السعودي مغلقا، لم يكن يعرف بالأمر.

وقالت المواطنة، "أخبرت المواطن عن طريق نظام (واتس آب) بكل التفاصيل، ووعدني بشكل فوري بإعادة المبلغ، ولكن لأنه في فترة اختبارات كان من الصعوبة عودته للسعودية، واقترح أن يقوم بإرسال بطاقة الصراف عن طريق مسافر من مصر، وبعدها تمت إجراءات إعادة المبلغ".

من جهته، قال محمد الحوت: "أعمل في السعودية، ومن مواليد السعودية، وحاليا لدي دورة في مصر، وتفاجأت برسالة من المواطنة السعودية، وعلى الفور حاولت إعادة المبلغ، ولكن الإجراءات لم تسمح، واضطررت لإعادة بطاقة الصراف للسعودية، ومن ثم تسليمها المبلغ".

المصدر: سبق

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