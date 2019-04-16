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حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي

الإثنين 15 أبريل 2019 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي


رام الله / سما /

توقعت الارصاد الفلسطينية بان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، وفي ساعات المساء والليل وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط أمطار متفرقة ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/04/16:يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/04/17:يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
الخميس 2019/04/18:يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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