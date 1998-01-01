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البطش : الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة

الأحد 14 أبريل 2019 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش : الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة


غزة/سما/

قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد :"في الوقت الذي يعلن فيه العدو الصهيوني عن نيته ضم أجزاء من أرض الضفة الغربية المحتلة والتلويح  الأمريكي بطرح "صفقة القرن" لتصفية القضية وتقسيم المنطقة العربية، وتداعياتها الخطرة الأخرى، كان الأجدر لمواجهة كل ذلك البدء باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ، وإعادة بناء م.ت.ف على أسس اتفاق 2005- 2011.

وأضاف في بيان صدر عنه، إن التصدي للمخططات الصهيونية الأمريكية  يبدأ بتحقيق الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وصولاً إلى الخروج من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بـإسرائيل، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد البطش أن الحكومة الجديدة ليست بديلاً لحكومة الوحدة الوطنية وهي بهذه المواصفات مهما كانت مسمياتها ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة المحتلة ووقف الاعتقالات للمواطنين هناك .

وتابع :"ما زلنا ندعم وبقوة استعادة الوحدة الوطنية ونجدد موقفنا للقاء وطني عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لبحث التحديات والمخاطر  التي تواجه شعبنا الفلسطيني لتحقيق الشراكة الوطنية  فالمستوطنات تبتلع الأرض  بالضفة  والوقت آخذ بالنفاذ، ولا يوجد وقت حقيقي لترف المناكفات التي تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية لصالح مشاريع تصفيتها .

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