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تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

الأحد 14 أبريل 2019 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس


نابلس/سما/

تعرضت قوة من الشرطة مساء اليوم الاحد  لاطلاق نار اثناء مهمة للقبض على عدد من المطلوبين وسط مدينة نابلس .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه واثناء نصب حاجز وسط مدينة نابلس  للقبض على عدد من المطلوبين مشتبه بقيامهم بالعديد من الجرائم بحق المواطنين من بينها اطلاق نار على مواطنين ومحلات تجارية  ومشتبه بارتكابهم جرائم  سرقات كبيرة وعند وصول المركبة التي يستقلونها تم توجيه اشارة لهم بالتوقف من قبل قوة الحاجز حيث بادر المطلوبان باطلاق النار تجاه القوة مما ادى لاصابة اثنين من ضباط الشرطة باصابات وصفت بالمتوسطة .

على الفور ردت القوة على مصادر اطلاق النار مما ادى لاصابة اثنين من المطلوبين باصابات وصفت ما بين الطفيفه و المتوسطة وتم القاء القبض عليهما  .

واكد ارزيقات بان الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثه

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