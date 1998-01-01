الولايات المتحدة توجه رسالة الى الحكومة الجديدة برئاسة اشتيه وهذا مفادها..

غزة / سما /

وجه جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الاحد، رسالة إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية .

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء اليوم، " نبارك لمجلس الوزراء للسلطة الفلسطينية، بفضل تجربة الأشخاص المدرجين في قائمة الحكومة.

وتابع: نأمل أن نتمكن من العمل سويًا نحو السلام وتحسين حياة الفلسطينيين"، مضيفا: حان الوقت لفصل جديد.