الولايات المتحدة توجه رسالة الى الحكومة الجديدة برئاسة اشتيه وهذا مفادها..

وجه جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الاحد، رسالة إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية .

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء اليوم، " نبارك لمجلس الوزراء للسلطة الفلسطينية، بفضل تجربة الأشخاص المدرجين في قائمة الحكومة.

وتابع: نأمل أن نتمكن من العمل سويًا نحو السلام وتحسين حياة الفلسطينيين"، مضيفا: حان الوقت لفصل جديد.

Congratulations to the new Palestinian Authority Cabinet. With the experience of those on the list, we hope we will be able to work together toward peace and improving Palestinian lives. It’s time for a new chapter.