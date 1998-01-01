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بيت لحم: اعتصام في ساحة المهد تضامنا مع الاسرى

الأحد 14 أبريل 2019 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: اعتصام في ساحة المهد تضامنا مع الاسرى


بيت لحم / سما /

نظم نادي الأسير الفلسطيني وجمعية الأسرى المحررين وهيئة شؤون الأسرى في محافظة بيت لحم، اليوم الاحد، اعتصاماً في ساحة المهد، وذلك تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اسبوع.

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات تطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة اسرائيل من أجل وقف الممارسات الاسرائيلية القمعية بحق الاسرى.

وخلال ذلك القى كل من: محافظ بيت لحم كامل حميد، ومحمد عبد ربه مدير جمعية الاسرى المحررين، ومنقذ ابو عطوان مدير هيئة شؤون الاسرى في بيت لحم، وعبد الله الزغاري مدير نادي الاسير كلمات حملوا فيها حكومة نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات الاعتداءات المتواصلة على الاسرى، مؤكدين ان حملات التضامن مع الاسرى سوف تتواصل على مدى ايام الاضراب المتواصل من قبل الاسرى حتى تتحقق مطالبهم العادلة.

وفي ذات السياق واصل عشرات المواطنين الاعتصام في خيمة التضامن المقامة في محيط صرح الشهيد بمخيم الدهيشة للاسبوع الثاني على التوالي، تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام ومن بينهم الاسرى الاداريين الستة حيث توافد على الخيمة العديد من الوفود خلال الاعتصام الليلي والقيت العديد من الكلمات بهذه المناسبة.

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