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مجدلاني يتسلم مهامه وزيرا للتنمية الاجتماعية

الأحد 14 أبريل 2019 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يتسلم مهامه وزيرا للتنمية الاجتماعية


رام الله / سما /

 تسلم أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، مهامه وزيرا للتنمية الاجتماعية، من الوزير السابق ابراهيم الشاعر.

وقال الشاعر: إن الوزارة بذلت خلال المرحلة السابقة جهودا مهمة على صعيد تطوير الخدمات الاجتماعية والانتقال من الشؤون الاجتماعية نحو التنمية الاجتماعية، وما رافقها من تطورات فيما يخص الإستراتيجية والرؤية والبرامج.

بدوره، قال مجدلاني: "إننا نعمل في بيئة صعبة ومعقدة، وهذه الوزارة مطلوب منها مراكمة الإنجازات من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين"، مؤكدا ضرورة  تعميق الفهم حول التنمية الاجتماعية ومقارباتها وتطبيقاتها العملية، وإجراء تطوير على الخدمات الاجتماعية ونوعيتها وجودتها.

وشدد على أهمية العمل التكاملي والتنسيق مع الشركاء وبذل جهود استثنائية لتعزيز صمود المواطن عبر تطوير الخدمات المقدمة له، على طريق الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

وتابع مجدلاني: "جميعنا يجب أن يتحمل المسؤولية من أجل النهوض بالواقع والحفاظ على المشروع الوطني في ظل ما يتعرض له من استهداف كبير".

من جهته، شدد وكيل الوزارة داود الديك على أهمية ما تم إنجازه، وضرورة البناء عليه في ظل التحديات الكبيرة المتوقعة.

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