أبو ردينة يستقبل السفير الصيني

رام الله / سما /

استقبل نبيل ابو درينة نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام، مساء اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قواة واي.

ورحب أبو ردينة بالسفير الضيف، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين، الصين وفلسطين.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأطلع أبو ردينة، السفير الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأكد نائب رئيس الوزراء الموقف الفلسطيني الثابت تجاه رفض "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وأن الفترة المقبلة ستشهد حراكا فلسطينيا على المستوى العربي والدولي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق شعبنا وحقوقنا الوطنية، ولمواجهة كل المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية.

بدوره، قدم السفير الصيني التهاني لمناسبة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا موقف الصين الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن الصين تعتزم زيادة حجم الدعم المقدم لشعبنا من أجل دعم حقوقه المشروعة، والوقوف إلى جانبه في وجه كل الصفقات التي تخالف قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الصين وفلسطين، وتطويرها بما يخدم توثيق العلاقات الثنائية وتمتينها.