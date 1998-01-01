  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يستقبل خليفة حفتر في القاهرة

الأحد 14 أبريل 2019 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يستقبل خليفة حفتر في القاهرة


القاهرة /سما/

 استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة، وفق أورده موقع صحيفة الأهرام الحكومية.

وقالت الصحيفة إن السيسي "التقى المشير خليفة حفتر بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، لبحث مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا".

وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من نيسان/ابريل على مشارف الأحياء الجنوبية لطرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات حفتر رجل شرق ليبيا القوي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية ليل السبت الأحد أن 121 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 561 آخرون منذ بدء هجوم قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية في الرابع من نيسان/ابريل.

وكان القائدان العسكريان التقيا في 2017 في العاصمة المصرية من أجل مواصلة حوار الأطراف الليبية وسبل استقرار البلاد.

وفي شباط/فبراير 2018 قال حفتر في مقابلة مع المجلة الفرنسية "جون أفريك" حول علاقته بالرئيس المصري "مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم".

وأضاف "عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء".

عقد البرلمان الليبي، ومقره طبرق في شرق البلاد منذ انتخابه في 2014، أولى جلساته السبت في موقعه الجديد في بنغازي المدينة الاخرى في الشرق الليبي،

وكما حال ليبيا برمّتها، ينقسم النواب بين مؤيدين لحفتر منهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وآخرين مناوئين يقاطعون الجلسات البرلمانية.

ويدعم المجتمع الدولي في المقابل منذ نهاية 2015 هيئة تنفيذية أخرى هي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المنبثقة من اتفاق سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس.

الأكثر قراءة اليوم

صواريخ زالزال الإيرانية تتكبد خسائر فادحة إثر هجمات "إسرائيل" بسوريا

ائتلاف نتنياهو: ليبرمان يشترط إسقاط حكم حركة حماس في غزة

لهذا السبب .. حكومة اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس

كاتب إسرائيلي: أمام نتنياهو فرصة تاريخية لإغلاق القضية الفلسطينية للأبد خلال عام ونصف

مصادر : الفصائل تدرس العودة لـ "الأدوات الخشنة" على حدود غزة

ملحم: سنعمل على رفع نسبة صرف رواتب الموظفيين مع حلول شهر رمضان

الرئيس: القضية تمر بظروف صعبة وامامنا مهمات كثيرة وتطورات ستحصل بالأيام القادمة

الأخبار الرئيسية

اسرى

نتنياهو يؤكد : لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

مسيرات العودة

استشهاد طفل متاثرا بجراحه جنوب القطاع

قطاع غزة

"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات بين حماس واسرائيل كالتالي..

اسرى

عقب تدخل مصري.. مفاوضات الاسرى تحرز تقدما وتزيل اجهزة التشويش

اشتية وأعضاء حكومته يعيدون أداء اليمين القانونية امام الرئيس