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أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية بولندا تطورات القضية الفلسطينية

الأحد 14 أبريل 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية بولندا تطورات القضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

 بحث أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاحد،  مع وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في تصريح له عقب اللقاء، إن جلسة المباحثات التي عقدت في القاهرة اليوم، استحوذت على جانب كبير من النقاش بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن أبو الغيط حرص على تأكيد ثوابت الموقف العربي المساند لحل الدولتين وللحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على ضرورة أن تكون أية تسوية مطروحة للقضية الفلسطينية من جانب أي طرف من الأطراف شاملة وعادلة ومقبولة من الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية.

وأضاف عفيفي، أن الوزير البولندي استعرض رؤية بلاده في هذا الصدد، خاصة في إطار عضوية بولندا الحالية في مجلس الأمن، مشيرا إلى المواقف البولندية الإيجابية إزاء القضية الفلسطينية ووضعية الأراضي العربية المحتلة، التي تم التعبير عنها ضمن الموقف الجماعي للاتحاد الأوروبي تجاه قضيتي القدس والجولان.

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