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القدوة يطلع وزير خارجية مصر على آخر التطورات السياسية

الأحد 14 أبريل 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدوة يطلع وزير خارجية مصر على آخر التطورات السياسية


القاهرة /سما/

 أطلع ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الاحد،  وزير الخارجية المصري سامح شكري، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأشاد القدوة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية في القاهرة، بحضور سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بالدور المصري الهام والمحوري، منوها بضرورة استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير شكري مواقف مصر الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، التي تتأسس على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة، وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وشدد على استمرار دعم مصر لخيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وصولاً لتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن استمرار مساعيها لتخفيف معاناة الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة.

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