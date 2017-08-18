الاحتلال يستدعي مقدسيا للتحقيق ويمدد اعتقال آخر

القدس المحتلة / سما /

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن مجدي أحمد العباسي (22 عاما) للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة الاحتلال بجبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

يذكر أن الشاب العباسي أسير محرر، من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك .

في سياق منفصل، قررت محكمة الاحتلال اليوم، تمديد اعتقال الفتى المقدسي سعود محمود عليان (19عاما) من سكان حي عين اللوزة ببلدة سلوان، حتى السابع من الشهر المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله بتاريخ 18/8/2017 وقد خضع لتحقيقات قاسية في زنازين "المسكوبية" غربي القدس المحتلة.