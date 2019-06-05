سلطات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس بشروط مقيدة

القدس المحتلة / سما /

افرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن محافظ القدس عدنان غيث، بشروط مقيدة.

وأوضح محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة، أن الاحتلال أفرج، عن المحافظ غيث، بشروط مقيدة، كغرامة مالية بقيمة ألف شيقل، ومنعه من التواصل مع شخصيات وزملاء عمل لمدة أسبوع.

يشار الى أن الاحتلال اعتقل المحافظ غيث فجر اليوم، من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، علماً أن الاحتلال كان قد منع غيث من دخول الضفة المحتلة لمدة 6 أشهر، بموجب أمر عسكري صدر عقب اعتقاله عدة مرات منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ينتهي في 5-6-2019.