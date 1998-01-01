قطامي يبحث مع ممثلي اللجان الشعبية للخدمات أوضاع المخيمات

رام الله / سما /

بحث ناصر قطامي مستشار شؤون الصناديق العربية والإسلامية، مع ممثلي اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات الضفة، وعدد من رؤساء جمعيات ومراكز تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة، عدة قضايا تخص المخيمات واوضاعها جراء تقليصات برامج "الأونروا"، خاصة برامج التشغيل والمشاريع التطويرية المقدمة للمخيمات.

واكد قطامي خلال استقباله الوفد، اليوم الاحد، في مدينة رام الله، أن قضية اللاجئين وتوفير الخدمات لهم، تحتل أولوية قصوى لدى القيادة الفلسطينية.

واعتبر أن اللقاء هو تجسيد فعلي لمبدأ الشراكة ما بين الحكومة واللجان الشعبية في المخيمات في ظل محدودية الدعم المقدم، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لترجمة هذه الشراكة في مختلف جوانب عملها.

وأكد التزامه التام بهذا التعاون، الذي يلبي امال وطموحات جموع اللاجئين وذلك بالتعاون مع اللجان الشعبية للمخيمات كشريك أساسي لخدمة المخيمات وتطويرها.

بدوره، أشاد ممثل اللجان الشعبية محمود مبارك، بعمل مكتب الصناديق العربية والإسلامية والمشاريع التي تنفذ لصالح المخيمات الفلسطينية في قطاعات الحكم المحلي والتعليم والصحة بناء على الاحتياجات والاولويات التي تحددها المؤسسات الشعبية القائمة في المخيمات من جمعيات خيرية، وأطر نسوية وشبابية وغيرها بهدف تعزيز صمود اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وحمايتها من نتائج وآثار سياسات الاحتلال وممارساته.

وأكد أن اللجان هي جسم واحد وموحد خلف الرئيس محمود عباس وداعما له ولسياسته، لافتاً الى ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية وتعزيز العلاقة مع اللجان.