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الرجوب وأبو بكر يؤكدان محورية قضية الأسرى وأولويتها لدى القيادة

الأحد 14 أبريل 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب وأبو بكر يؤكدان محورية قضية الأسرى وأولويتها لدى القيادة


رام الله / سما /

 أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن قضية الأسرى ثابتة ومركزية لدى أبناء شعبنا الفلسطيني وحاضرة وذات أولوية دائمة لدى القيادة الفلسطينية.

وقال الرجوب خلال لقائه أبو بكر، اليوم الأحد، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله: "إن القيادة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا لقضية الأسرى، وأن لا أحد يستطيع التخلي عن تضحياتهم والدفاع عنهم بكل الأشكال والسبل، والسعي لإطلاق سراحهم وتبيض المعتقلات والزنازين".

وشدد الرجوب وأبو بكر على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في دعم الأسرى، وإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام، بمختلف محافظات الوطن في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وقمع وتنكيل على مدار الساعة.

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