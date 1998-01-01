الرئاسة تعلق على تصريحات بومبيو الاخير بشأن ضم الضفة لاسرائيل

رام الله / سما /

قال نبيل ابو درينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، اليوم الأحد، إن الاستيطان بكافة أشكاله على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أبو ردينة ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال فيها إن "تصريحات نتنياهو المتعلقة بضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل لا تضر صفقة القرن"، أن هذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة وتمثل خروجا عن القانون الدولي، واستفزازا للشعب الفلسطيني، الذي سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وحقه بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

وشدد على أن الموقف الفلسطيني الثابت والواضح، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس بالأمس، هو رفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الادارة الاميركية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: إن استمرار الادارة الاميركية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى الى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهما، لان الشعب الفلسطيني البطل لن يسمح بمرور اي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها.

وأكد أن الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأية جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.