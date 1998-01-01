"سدر" يستلم مهامه وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رام الله / سما /

تسلم اسحق سدر مهامه وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الثامنة عشرة، خلفا للوزير السابق علام موسى.

وأكد سدر أنه سيعمل على استكمال مسيرة الوزارة والبناء على أعمال وانجازات الحكومات السابقة، مع إيلاء الشباب الاهتمام اللازم وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق قدراتهم وتحفيزهم على الابداع.

بدوره، تمنى موسى للوزير سدر التوفيق في مهامه المليئة بالتحديات، سيما وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع واعد وله دور أساسي في بناء الاقتصاد الفلسطيني ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات.