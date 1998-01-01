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الزق يدعو الجميع لدعم حكومة اشتية لتتمكن من انجاز كافة مهامها الوطنية

الأحد 14 أبريل 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزق يدعو الجميع لدعم حكومة اشتية لتتمكن من انجاز كافة مهامها الوطنية


غزة / سما /

دعا محمود الزق عضو المجلس المركزي، سكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، اليوم الاحد، كافة القوى السياسية لدعم ومساندة الحكومة الجديدة التي يرأسها محمد اشتية.

وقال الزق في بيان صحفي، اليوم  إن هذه الدعوة تأتي حتى تتمكن الحكومة من العمل على انجاز كافة مهامها الوطنية والحياتية التي تم تحديدها في رسالة التكليف الرئاسية وبرنامج الحكومة، وهي ايضا خطوة جادة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا، مطالبا كافة القوى السياسية بالتقاط هذه اللحظة والتفاعل معها بشكل ايجابي بعيدا عن نهج العدمية السياسية وأوهام البدائل .  

وأضاف: ان كافة شرائح شعبنا الفلسطيني تواجه أزمة اقتصادية حقيقية وعميقة بفعل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الساعية لاستخدام المال كوسيلة ابتزاز سياسي لشعبنا ولقيادته السياسية ، وأعرب عن أمله بأن تنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا يتسم بعدالة التوزيع ويعتمد على الانفكاك من قيود الاحتلال، ويعزز ويطور المنتج الوطني لمواجهة التغول الإسرائيلي على حقوق شعبنا المالية، الذي يأتي في سياق القرصنة الاسرائيلية ويتنافى مع كافة الاتفاقيات الدولية .

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني ينتظر حلول جدية لمشاكل الواقع الحياتي المظلم الذي بات يغمر كل الحالة الفلسطينية.

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