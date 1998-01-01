ضبط وإتلاف 2.5 طن فواكه مجففة ومكسرات وتمور فاسدة

القدس المحتلة / سما /

ضبطت طواقم الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية الاقتصاد الوطني في محافظة القدس، 2.5 طن فواكه مجففة، ومكسرات مختلفة، وتمور تالفة، ومنتهية الصلاحية.

وقال مدير عام المديرية سعيد قريع، ان دائرة حماية المستهلك في محافظة القدس كثفت نشاطها الميداني في المحافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم السوق الداخلية والاستعداد لشهر رمضان المبارك .

ودعت مدير دائرة حماية المستهلك سحر ادكيدك، التجار الى التأكد من مصدر السلع التي يقومون بشرائها قبل تسويقها، والمواطنين إلى توخي الدقة والحذر قبل شراء أية مواد يتم عرضها في الأسواق، حفاظا على سلامتهم وصحتهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

وأكدت ادكيدك أن الوزارة في محافظة القدس تستقبل شكاوى المواطنين واستفساراتهم على رقم الوزارة 2798373 أو على الرقم المباشر 129 .