الصالح يتسلم مهامه وزيرا للحكم المحلي

رام الله / سما /

تسلم مجدي الصالح مهامه وزيرا للحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الـ18، خلفا للوزير السابق حسين الأعرج.

جاء ذلك خلال حفل الاستلام الذي جرى في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة محمد جبارين، والوكلاء المساعدين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وأسرة الوزارة.

وهنأ الأعرج، الوزير الصالح لتوليه منصب وزير الحكم المحلي، متمنيا له النجاح والتوفيق في قيادة قطاع هام وحيوي كقطاع الحكم المحلي.

وأعرب عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية والتطور الكبير الذي شهده القطاع، والنجاح الكبير للوزارة في ترسيخ وتطوير علاقات متينة وبناءة وفعالة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، والذي انعكس إيجابا على أرض الواقع، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية التي استهدفت تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

من جهته، أعرب الصالح عن امتنانه وشكره للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية على الثقة التي منحوه إياها بتوليه منصب وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الـ18.

وأكد أهمية قطاع الحكم المحلي كونه أحد أهم القطاعات التي تتطلب تضافر الجهود كافة من جميع الشركاء من أجل الاستمرار في النهوض بهذا القطاع وتطويره من خلال المراكمة على ما تم انجازه سابقا.

وأشار الصالح إلى صعوبة التحديات المرحلية التي تواجهنا كفلسطينيين، والتضييق التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب لتحقيق الوحدة الوطنية بين شطري الوطن.