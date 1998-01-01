الشرطة تضبط 5 مركبات وتحجزها 15 يوم اداريا بسبب اعمال التشفيط في اريحا

اريحا / سما /

ضبطت الشرطة اليوم وفي ساعات الصباح الباكر 5 مركبات اثناء قيام سائقيها بأعمال التشفيط في عدد من الطرق الرئيسية في مدينة اريحا .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة " ان شرطة المرور وخلال العمل الاعتيادي للدوريات الراجلة والمحمولة ضبطت المركبات واوقفت السائقين وتم عمل حجز اداري لمدة 15 يوم للمركبات مع تحرير المخالفات المناسبة لبعض السائقين للقيادة بطيش واهمال وتعريض حياة المواطنين ومستخدمي الطريق للخطر " .

واضاف البيان ان الشرطة مستمرة في عمليات الضبط المروري للمخالفات الجسيمة ، وكذلك تنفيذ برنامج توعية موازي حول السلامة المرورية والالتزام بقواعد وقوانين المرور وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات التربوية والتعليمية والنوادي والمراكز الشبابية والنسوية وغيرها ، بما يهدف لنشر الوعي المروري والابتعاد عن كل ما يشكله ذلك من مخاطر تلحق الاذى بالجمهور عبر الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات واصابات وخسائر مادية و ازعاج .