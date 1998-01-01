بالاسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الأحد عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.

وأكدت الداخلية أن الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح غدًا للمتبقي من الحافلة الثامنة والحافلة التاسعة من كشف (4/3)، بالإضافة لحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى حتى الرقم (80) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وحثت المسافرين على التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما دعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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