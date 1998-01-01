  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: جرائم المستوطنين والرعاية الأميركية للاحتلال تمهد لإنفجار قادم

الأحد 14 أبريل 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن اعتداءات المستوطنين المتكررة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومنازلهم، تؤكد أن هذا الانفلات العنيف الممنهج يتم بدعم ورعاية المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، وتحت مظلة الانحياز والدعم الأميركي الكامل لمخططات اليمين الاستعمارية التوسعية".

وجددت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، تحذيرها من مغبة إقدام المستوطنين على ارتكاب أفظع الجرائم بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم، وهو ما يتطلب اليقظة والحذر الدائمين، ويستدعي موقفا دوليا جادا وضاغطا على الحكومة الإسرائيلية للجم بلطجة المستوطنين وعربدتهم.

وأشارت إلى أن يوما بعد يوم تتسع دائرة الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في مناطق متفرقة من أراضي الضفة الغربية، وتنذر باقتراب الانفجار الكبير الذي يخطط له ويستدرجه اليمين الحاكم في اسرائيل، لخلق مناخات مواتية لتمرير المخططات الاستعمارية الهادفة الى ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج).

وتطرّقت الوزارة في هذا السياق إلى اعتداء مستوطني "يتسهار" على المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم في بلدة "عوريف" جنوب نابلس، بالإضافة الى تخريب عدد من الممتلكات، وذلك بحماية قوات الاحتلال التي هرعت الى المكان وبدأت بإطلاق الغاز السام والرصاص الحي على المواطنين، ووفرت الانسحاب الآمن لهؤلاء المتطرفين.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. سيرة ذاتية مختصرة لاعضاء حكومة اشتيه..

مرفق الرابط.. التنمية بغزة: اعلان عاجل للمواطنين حول رابط التسجيل للاسر الفقيرة

صواريخ زالزال الإيرانية تتكبد خسائر فادحة إثر هجمات "إسرائيل" بسوريا

حكومة اشتية تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس

معاريف: سيستمر نتنياهو بدفع أموال الهدوء لحماس وسيبذل جهداً لانفصال الشعب الفلسطيني

لهذا السبب .. حكومة اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس

هتافات عنصرية ضد صلاح في الدوري الإنجليزي

الأخبار الرئيسية

مصادر : الفصائل تدرس العودة لـ "الأدوات الخشنة" على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: أمام نتنياهو فرصة تاريخية لإغلاق القضية الفلسطينية للأبد خلال عام ونصف

جيش الاحتلال يقرر سحب قواته التي حشدها مؤخرًا على حدود غزة

عزام الاحمد

الأحمد : اذا راجعت حماس حساباتها سنعيد النظر في تشكيل الحكومة الحالية

ائتلاف نتنياهو: ليبرمان يشترط إسقاط حكم حركة حماس في غزة