  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إنطلاق دوري جوال لكرة الطاولة في قطاع غزة‎

الأحد 14 أبريل 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنطلاق دوري جوال لكرة الطاولة في قطاع غزة‎


غزة / سما/

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة في المحافظات الجنوبية انطلاق  مباريات دوري جوال لكرة الطاولة لموسم 2019 يوم الخميس على أرض ملعب المجمع الإسلامي بمدينة غزة, وجرت فعاليات انطلاق الدوري بحضور وفد من شركة جوال راعي الدوري وبحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة محمد الدلو وأعضاء الاتحاد إلى جانب ممثلين عن الأندية, وجرت خلال افتتاح الدوري مراسم توزيع الملابس الرياضية على الأندية المشاركة في الموسم الحالي .

وعبر الاتحاد عن شكره لشركة جوال لرعايتها المتجددة للدوري بشكل خاص وللرياضة الفلسطينية بشكلٍ عام, كما أرسل تمنياته بالتوفيق لكافة الفرق المشاركة في دوري جوال راجياً أن تساهم البطولة في تطوير لعبة كرة الطاولة محلياً ودولياً

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. سيرة ذاتية مختصرة لاعضاء حكومة اشتيه..

مرفق الرابط.. التنمية بغزة: اعلان عاجل للمواطنين حول رابط التسجيل للاسر الفقيرة

صواريخ زالزال الإيرانية تتكبد خسائر فادحة إثر هجمات "إسرائيل" بسوريا

حكومة اشتية تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس

معاريف: سيستمر نتنياهو بدفع أموال الهدوء لحماس وسيبذل جهداً لانفصال الشعب الفلسطيني

لهذا السبب .. حكومة اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس

هتافات عنصرية ضد صلاح في الدوري الإنجليزي

الأخبار الرئيسية

مصادر : الفصائل تدرس العودة لـ "الأدوات الخشنة" على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: أمام نتنياهو فرصة تاريخية لإغلاق القضية الفلسطينية للأبد خلال عام ونصف

جيش الاحتلال يقرر سحب قواته التي حشدها مؤخرًا على حدود غزة

عزام الاحمد

الأحمد : اذا راجعت حماس حساباتها سنعيد النظر في تشكيل الحكومة الحالية

ائتلاف نتنياهو: ليبرمان يشترط إسقاط حكم حركة حماس في غزة