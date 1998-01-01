هل تملكين مفاتيح السعادة؟

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل أنت شخصية تملكين مفاتيح السعادة أم أنك تنتظرين السعادة من خارجك؟

ولمعرفة حقيقة شخصيتك أجيبى عن هذه الأسئلة بمنتهى الصراحة.

1 - هل تعتمد معاملاتك مع الناس على أساس؟

(أ)التفاهم والحب.

(ب)الحب هو الأرضية التى أنطلق منها .

(ج)المقدمات تهيئ النتائج .

2 - هل تخجلين من عاطفتك الجياشة ؟

(أ)أحيانا - (ب)لا - (ج)نعم .

3 - إذا كان على لسانك كلمة عرفان لشخص ما، فماذا تفعلين ؟

(أ)لن أنطقها لأنى لم أتعود على قول كلمات عرفان .

(ب)أبادر بالنطق بها .

(ج)أخجل من النطق بها .

4 - هل تسيل دموعك أمام مشاهد الأفلام المؤثرة ؟

(أ)أحيانا .

(ب)المشاهد العاطفية والإنسانية فقط .

(ج)لا، لأنى مدركة تماما أن هذا مجرد تمثيل .

5 - من وجهة نظرك ما معنى مقولة «الحب أعمى» ؟

(أ) يحتمل التخبط .

(ب)للقلب قوانين لا يعرفها العقل .

(ج)دليل على سوء الاختيار .

6 - هل تضعين أقنعة على حبك؟

(أ) حسب الشخصية التى أوجه لها الحب .

(ب)لا .

(ج)نعم .

7 - ما هى أجمل أيام عمرك ؟

(أ) لحظات سعادتى .

(ب) الأيام التى امتلأ فيها بالحب قلبى .

(ج) يوم نجاحى ويوم خطوبتى .

8 - جارة جديدة سكنت أمامك، ماذا تفعلين؟

(أ) أنتهز الفرصة للترحيب بها .

(ب) أقنع أسرتى بمبادرة الترحيب بها .

(ج) لا أكترث .

9 - فى رأيك ما هى علامات الحب؟

(أ) جمال وفرحة قلب .

(ب)جمال فى الشكل وإنسانية فى القول والفعل .

(ج) إحساس بالسعادة .

نتيجة اختبار الشخصية:

إذا كانت معظم إجاباتك (أ)

أنت شخصية تملكين مفاتيح السعادة..

أنت مقتنعة تماما أن السعادة قرار وتنبع من داخلك. تتمتعين بالرضا النفسى وقانعة بكل نعم حياتك. وتستمدين عادة سعادتك من حب الآخرين لك وتقديرهم لصفاء قلبك. كما أنك شخصية تفضلين الصحبة والسعادة عن حب المال .

إذا كانت معظم إجاباتك (ب)

أنت شخصية وسطية..

مثل أغلب الناس،تقفين فى منطقة الوسط بين القناعة وحب المال الفرح والحزن مكتفية بما لديك ولا تسعين نحو الأفضل.

إذا كانت معظم إجاباتك (ج)

أنت شخصية غير سعيدة..

ولن تجدى السعادة الحقيقية لأن بداخلك مفاهيم خاطئة عن السعادة ومعانيها وكل ما يشغلك هو نظرة الآخرين لك.