المركز الفلسطيني وجامعة القدس يتوجان الفائزين بجائزة الإبداع والتميز

رام الله / سما /

نظم المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية وجامعة القدس (ابو ديس) بالتعاون مع جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية وجامعة الخليل وغرفة تجارة وصناعة الخليل، حفلا لإعلان الفائزين بجائزة الإبداع والتميز الطلابي في الجامعات.

جاء ذلك من خلال مشروع أطلقه المركز الفلسطيني لتعزيز الريادية بين طلبة الجامعات وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني في الاستثمار في المشاريع الطلابية ،حيث عقد الحفل في قاعة المهندس فؤاد الجمل في جامعة القدس بحضور ممثلي الطلبة والجامعات.

وفي الحفل تم الإعلان عن الطلبة الفائزين ومشاريعهم الريادية وكانت على النحو التالي:

1. مشروع الزراعة في المياه المالحة ،جامعة بيرزيت إبراهيم كوكش، محمد ابو زيد ،محمد سمحان ، مِنور مسالمة.

2. مشروع البلاطة الكهربائية، جامعة القدس ،علي مناصرة.

3. مشروع زراعة الورد الجوري وزراعة الأسطح باستخدام تقنية استصلاح المياه العادمة ،جامعة الخليل ، صالح سعد ، وسام عطاونة.

4. مشروع إعادة استخدام مياه الاستحمام المفلترة ،عبد الفتاح شحادة ،جامعة النجاح.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين وجميع الطلبة المتقدمين للجائزة والذين لم يحالفهم الحظ وأعلن المركز الفلسطيني انه سيتم استهدافهم ومنحهم الأولوية في مشاريعه التنموية، كما تم تكريم جميع الجامعات المشاركة، ولجنة التقييم.

وأقامت جامعة القدس حفل غذاء للمؤسسات الشريكة والجامعات ولجنة التقييم.