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العالول: نرفض استمرار دخول الأموال عبر الاحتلال الى غزة من قبل بعض الدول العربية

الأحد 14 أبريل 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: نرفض استمرار دخول الأموال عبر الاحتلال الى غزة من قبل بعض الدول العربية


رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان أبرز أولويات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية هي تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضه، وخلق حالة من الوحدة والانسجام بالشارع الفلسطيني وتوسيع دائرة تحمل المسؤولية سواء من القيادة او الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإدارة مجتمع منسجم موحد لمواجهة الهجمة غير المسبوقة على شعبنا.

وشدد العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، على مواصلة دعم برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق أولوياتها، وتحمل المسؤولية الى جانبها لمواجهة السياسية الامريكية والاسرائيلية بحق شعبنا.

وأكد العالول على ضرورة التوجه نحو تعزيز منظمة التحرير وتطبيق القرارات السابقة التي اتخذت بالمجلسين الوطني والمركزي، مشيرا الى ان القيادة ستحدد موعدا لاجتماع المجلس المركزي قريبا. وأشار العالول الى ان تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظروف صعبة واستثنائية تهدف الى ضرب القضية الفلسطينية والخلاص من الثوابت والحقوق الاساسية لأبناء شعبنا .

من جانب اخر دعا نائب رئيس حركة فتح محمود العالول الدول العربية الى تعزيز الدعم السياسي للقضية الفلسطينية والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة لأن فلسطين تدافع عن مقدسات الامة العربية كلها.

وأوضح العالول ان القيادة ما زالت بانتظار رد من الدول العربية بشأن طلب تفعيل شبكة الأمان العربية في ظل مواصلة القرصنة الاسرائيلية لأموال شعبنا.

ورفض العالول استمرار دخول الأموال عبر الاحتلال الى قطاع غزة من قبل بعض الدول العربية معتبرا ذلك تدخلا بالشأن الفلسطيني الداخلي ويدخل في اطار التطبيع مع قوة الاحتلال.

وطمأن العالول أبناء شعبنا بأنه لا داعي من الدخول بحالة من الخوف والرعب من مما يصنعه الاحتلال بحق قضيتنا ومقدساتنا وأراضينا مشددا ان المسألة الأساسية هي كيفية التصدي لهذا الاحتلال.

#الاحتلال #غزة #اموال

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