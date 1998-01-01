جامعة الأقصى تستضيف اللقاء الموسع للكيميائيين الفلسطينيين

إستضافت جامعة الأقصى اللقاء الموسع للكيميائيين الفلسطينيين من كافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عبر نظام الفيديو كونفرنس مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا في رام الله.
من ناحيته أكد رئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا أ. د مروان عورتاني أن التجمعات العلمية في مختلف العلوم التخصصية لها دوراً كبيراً في تطوير الجانب العلمي والبحثي في الجامعات الفلسطينية، مشيراً في ذات السياق إلى الجسور العلمية التي تم انشاؤها من قبل الأكاديمية مثل: جسر العلوم الفلسطيني الكيبكي ( الكندي)، وجسر العلوم الفلسطيني الألماني، والتي يمكن من خلالها ابتعاث باحثين من الجامعات الفلسطينية للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه ، وما بعد الدكتوراه، حيث من المقرر انشاء جسور أخرى مثل جسر العلوم الفلسطيني الفرنسي، وجسر العلوم الفلسطيني الروسي، مما يسهم على حد قوله في تطوير المجتمع العلمي الفلسطيني.
هذا وقد تم تكريم الرواد في الجمعية الكيميائية والمؤتمرات الكيميائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم تكريم خمسة أساتذة من قطاع غزة وهم: أ. د عيسى النحال، و أ. د شحادة زعرب، و أ. د عادل عوض الله، و أ .د سلمان سعادة، ود. خالد الحرتاني.