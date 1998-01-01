جامعة الأقصى تستضيف اللقاء الموسع للكيميائيين الفلسطينيين

غزة / سما /

إستضافت جامعة الأقصى اللقاء الموسع للكيميائيين الفلسطينيين من كافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عبر نظام الفيديو كونفرنس مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا في رام الله.

وخلال حديثة أكد عميد شؤون العلاقات الدولية في جامعة الأقصى د. نبيل العيلة ان هذا اللفاء يهدف إلى تنشيط وتفعيل الجمعيات والتجمعات العلمية التخصصية التي تساهم في ابراز الدور المحوري لتخصص الكيمياء في تنمية المجتمعات، والذي يوثق عرى الأخوة والتعارف بينهم ويشجع التنسيق والتعاون بين الباحثين والمتخصصين في مجال الكيمياء.

بدوره شدد منسق تجمع الكيميائيين في جامعات قطاع غزة د. رامي مرجان بضرورة ربط باحثي جامعات قطاع غزة مع بعضهم البعض، ومع جامعات الضفة الغربية من جانبٍ آخر، مشيراً إلى دوره الأساسي في تطوير تخصص الكيمياء وربطه بالتخصصات العلمية الأخرى، والعمل على ايجاد مختبرات مرجعية بحثية في المستقبل يستفيد منها الباحثون.