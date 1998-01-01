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عمرو دياب يغضب جمهوره والصحافيين.. هل تصرف بغرور؟

الأحد 14 أبريل 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو دياب يغضب جمهوره والصحافيين.. هل تصرف بغرور؟


وكالات / سما /

أثار النجم عمرو دياب جدلاً كبيراً بين الصحافيين ومحبيه بعد قراره المفاجئ برفضه إقامة مؤتمر صحافي أو لقاء مع الصحافيين في حفله القادم في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك بعدما أبلغت اللجنة المنظمة للحفل جميع الصحافيين ووسائل الإعلام بأن “الهضبة” يرفض إقامة مؤتمر صحافي أو لقاء معهم دون أن يوضح الأسباب.

وتسبب هذا التصرف في امتعاض عدد كبير من الإعلاميين الذين استغربوا هذا الأمر، واصفين إياه بـ”المغرور” وبأنه يقلل من قيمة وسائل الإعلام التي تحرص على مواكبته ونقل كل اخباره الفنية والشخصية لمحبيه وجمهوره.

كذلك اعترض جمهور “الهضبة” على موقف نجمهم المفضل، مؤكدين أن الأغاني والحفلات والصور التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كل فترة وتحدث ضجة كبيرة، جميعها لا تكفي، لأنهم يفضلون سماعه ومعرفة اخباره عن طريق المقابلات التلفزيونية أو اللقاءات الصحافية، والتي لم يقم بها “الهضبة” منذ أكثر من عشر سنوات.

وكانت صفحة النجم المصري على تطبيق “إنستغرام” أعلنت نفاد تذاكر الحفل المقرر قيامه على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

بدوره، وجه النجم المصري رسالة لجمهوره في السعودية قال فيها: “متحمس جدا لمقابلتكم جميعا يوم الجمعة القادم”.

#عمرو دياب

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