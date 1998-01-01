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ملحم: سنعمل على رفع نسبة صرف رواتب الموظفيين مع حلول شهر رمضان

الأحد 14 أبريل 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: سنعمل على رفع نسبة صرف رواتب الموظفيين مع حلول شهر رمضان


رام الله / سما /

 تعهد الناطق باسم الحكومة الجديدة إبراهيم ملحم، بأنه في ولاية الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية لن يكون هناك أي اعتقال لأي صحفي على خلفية الرأي.

وشدد ملحم في تصريحات لإذاعة "أجيال" المحلية على التعهد بأن تتاح للصحافة متابعة ومراقبة وممارسة دورها كسلطة رابعة في مراقبة أداء الوزارات والوزراء.

من جهة أخرى، وبما يتعلق بالرواتب، قال ملحم: "الحكومة ستعمل على إيجاد حلول لرفع نسبة الرواتب التي تصرف للموظفين العموميين مع حلول شهر رمضان".

وعن حقيبتي الداخلية والأوقاف، أشار إلى أن الحوار حولهما مستمر حتى ملئ هذا الشاغر، وأن رئيس الوزراء سيتولى تسييرهما.

وفي رده على سؤال حول رفض اشتية تولي محمود الهباش حقيبة الأوقاف، قال المتحدث باسم الحكومة: "ليس هناك أي فيتو على أحد، ورئيس الوزراء له الحق في اختيار وزرائه، والرئيس يحترم هذه الرغبة".

يذكر أن حكومة اشتية تشهد إعادة تكليف 5 وزراء بحقائهم السابقة، وفي هذا لفت ملحم إلى أن أولئك الوزراء حققوا إنجازات في حكومات سابقة يمكن التجديد لهم، لإتاحة المجال لهم لمواصلة برنامجهم وإتاحة الفرصة لمواصلة العمل.

إلى ذلك، ستعيد الحكومة أداء اليمين القانونية أمام الرئيس اليوم، بعد سقوط عبارة أصيلة من القسم الذي أداه الوزراء أمس

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