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وفاة فنان كوميدي على المسرح أثناء أداء عرض في انجلترا

الأحد 14 أبريل 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فنان كوميدي على المسرح أثناء أداء عرض في انجلترا


وكالات / سما /

توفي الفنان الكوميدي البريطاني ايان كوجنيتو أثناء أداء عرض في جنوب إنجلترا.

وقالت خدمات الإسعاف في جنوب وسط إنجلترا يوم الجمعة إنها استجابت لاستدعاء إلى حانة "ذا أتيك" في بلدة بستر مساء الخميس "لكن للأسف توفي مريض في مكان الحادث".

وقال مضيف العرض أندرو بيرد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن كوجنيتو لم يكن يشعر أنه على ما يرام قبل الصعود على خشبة المسرح، إلا أنه أصر على تقديم العرض.

وأوضح بيرد إن الفنان الراحل (60 عاما) تحدث مازحا عن حالته قائلا "تخيل، إذا مت أمامكم جميعا هنا".

وكتب الفنان الكوميدي جيمي كار عن كوجنيتو ، واسمه الحقيقي "بول باربيري" على موقع تويتر "لقد اعتقد المشاهدون أنه جزء من العمل الفني، لقد توفي وهو يعمل، هذا هو الالتزام بالكوميديا".

وأضاف "لن أنسى طيبته مطلقا عندما بدأت في العمل ومدى ظرفه".

#فنان كوميدي

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