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اكتشاف أفعى مرعبة تحمل أكثر من 70 بيضة في فلوريدا!

الأحد 14 أبريل 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أفعى مرعبة تحمل أكثر من 70 بيضة في فلوريدا!


وكالات / سما /

عثر باحثون على أفعى ضخمة حامل بـ 73 بيضة، في محمية "Big Cypress" الوطنية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوجب على مسؤولي الحياة البرية صيد أفعى "Burmese python"، البالغ طولها 5.18 مترا، لأن هذا النوع من الأفاعي يعد من "الأنواع الغازية"، التي لا تنتمي إلى المنطقة المتواجدة فيها، وعادة ما تشكل تهديدا للحياة البرية الأصلية من حولها.

ويتعقب الباحثون الأفاعي الإناث في الحديقة، من خلال وضع أجهزة التعقب على الذكور، وإزالة أي نوع من الإناث يعثرون عليه.

وعلى الرغم من ضخامة الأفعى، إلا أن كمية البيض الموجودة داخلها مثيرة للدهشة، حيث أن هذا النوع من الأفاعي عادة ما يضع ما بين 40 إلى 50 بيضة فقط.

وكتب مسؤولو المحمية على صفحة "Big Cypress National Preserve" في فيسبوك: "استخدام الأفاعي الذكور وتزويدها بأجهزة إرسال الراديو، يسمح للفريق بتتبع الذكور لتحديد مواقع الأفاعي الإناث. ولم يتخلص الفريق من الأنواع الغازية فحسب، بل يجمع البيانات للبحث وتطوير أدوات الصيد الجديدة".

يذكر أن موطن أفاعي "Burmese python" الأصلي في آسيا، ولكن من المرجح أنها دخلت الحياة البرية في الولايات المتحدة، لأن الأشخاص الذي احتفظوا بها كحيوانات أليفة، أطلقوا سراحها عندما أصبحت شديدة الضخامة. ويُقال إن الكثير من الأفاعي هربت من منشأة للتكاثر، دُمرت بواسطة إعصار في عام 1992.

#أفعى #فلوريدا

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