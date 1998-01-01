  1. الرئيسية
  2. الصحة

أمراض قد يسببها استخدام الخيط وفرشاة تنظيف الأسنان

الأحد 14 أبريل 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمراض قد يسببها استخدام الخيط وفرشاة تنظيف الأسنان


وكالات / سما /

كشفت دراسة لعلماء معهدي سايلنت سبرينغ في ماساتشوستس والصحة العامة في كاليفورنيا، أن استخدام الخيط والفرشاة لتنظيف الأسنان يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والخصيتين.

ويساعد الخيط والفرشاة على تراكم الكوليسترول في الجسم والتسبب بمشكلات هرمونية في الدماغ والكبد. والسبب وفقا للباحثين هو احتواء خيوط تنظيف الأسنان على مركبات مشبعة بعنصر الفلور. وقد أظهرت نتائج تحاليل 178 امرأة استخدمن خيوطا مختلفة المصدر (18 علامة تجارية) لتنظيف الأسنان، أن مستوى هذه المركبات مرتفع في أجسامهن.

وأجرى علماء جامعة ماساتشوستس في أمهرست، دراسة أظهرت أن مادة تريكلوسان، وهي من مكونات معاجين الأسنان، تتراكم في التشققات المجهرية التي تحصل بسبب شعيرات فرشاة تنظيف الأسنان. ويمكن أن تسبب اضطرابات هرمونية وتزيد من مقاومة المضادات الحيوية.

كما أكد علماء من معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن مادة تريكلوسان يمكن أن تؤثر في الميتوكندريا، وتسبب موت الخلايا، ما يؤدي إلى بداية عملية موت الخلايا المبرمج.

#الأمراض #الخيط #فرشاة الاسنان

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. سيرة ذاتية مختصرة لاعضاء حكومة اشتيه..

مرفق الرابط.. التنمية بغزة: اعلان عاجل للمواطنين حول رابط التسجيل للاسر الفقيرة

طالع .. اليوم الساعة 7 مساء اعلان اسماء وزراء الحكومة الجديدة

صواريخ زالزال الإيرانية تتكبد خسائر فادحة إثر هجمات "إسرائيل" بسوريا

حكومة اشتية تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس

نيوزويك: ترامب يزعم أن الملك سلمان قبّل زوجته ميلانيا

معاريف: سيستمر نتنياهو بدفع أموال الهدوء لحماس وسيبذل جهداً لانفصال الشعب الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: أمام نتنياهو فرصة تاريخية لإغلاق القضية الفلسطينية للأبد خلال عام ونصف

جيش الاحتلال يقرر سحب قواته التي حشدها مؤخرًا على حدود غزة

عزام الاحمد

الأحمد : اذا راجعت حماس حساباتها سنعيد النظر في تشكيل الحكومة الحالية

ائتلاف نتنياهو: ليبرمان يشترط إسقاط حكم حركة حماس في غزة

تقدم في المفاوضات : السلطات الإسرائيلية تردّ اليوم على مطالب الأسرى