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إطلاق مشروع "بريشيت 2" الإسرائيلي للهبوط على سطح القمر

الأحد 14 أبريل 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق مشروع "بريشيت 2" الإسرائيلي للهبوط على سطح القمر


القدس المحتلة / سما /

لم تمر سوى 48 ساعة على فشل هبوط أول مركبة فضائية اسرائيلية على سطح القمر، حتى أعلنت الصناعات الجوية الاسرائيلية وجمعية "سبايس أي ايل" (Space-IL) مساء السبت، عن إطلاق مشروع "بريشيت 2".

وقال رجل الاعمال، موريس كاهن، في سياق مقابلة تلفزيونية انه ينوي تولي إدارة المشروع الى ان يرفرف العلم الإسرائيلي على سطح القمر. وسرعان ما تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت بمساهمة الدولة بقسط من تمويل هذا المشروع.

الكشف عن سبب تحطم المركبة الفضائية بريشيت 

وبدأت جمعية "سبيس أي إل" (Space-IL) والصناعات الجوية الاسرائيلية الكشف عن سبب تحطم المركبة الفضائية "بريشيت" الخميس على سطح القمر. 

ووفقا لمعطيات الفرق الهندسية فقد تم اكتشاف خلل فني في محركها الرئيسي قبل هبوطها على القمر بقليل مما أدى الى فقدان الاتصال معها.

وعلى الرغم من أن مركبة "بريشيت" تغلبت على هذا العطل الفني ونجحت في إعادة تشغيل محركها الرئيسي، فإنه لم يعد بالإمكان ابطاء سرعة المركبة وإكمال الهبوط بهدوء كما كان مخططا لها أصلا. 

وتشير التقديرات إلى أن الخلل الفني وقع عندما كانت المركبة الفضائية على ارتفاع حوالي 14 كيلومترا من على سطح القمر. 

وتمكنت المركبة قبل ذلك بقليل من ارسال آخر صورة لها على مقربة من سطح القمر. 

ويستدل من المعطيات الاولية ان الخلل تسبب ايضا في فقدان الاتصال مع المسبار الذي تحطم على سطح القمر بسرعة 500 كيلومتر في الساعة. واكد الطاقم الهندسي لشركة "سبايس أي إل" والصناعات الجوية الاسرائيلية انه سيجري الاسبوع المقبل مراجعة شاملة لاستيضاح اسباب وقوع الخلل الفني الذي تسبب في تحطم المركبة.

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