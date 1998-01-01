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فيديو.. "سامسونغ" تتحدى كل الشركات بهاتف غير مسبوق!

الأحد 14 أبريل 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "سامسونغ" تتحدى كل الشركات بهاتف غير مسبوق!


وكالات / سما /

استعرضت شركة "سامسونغ" جهاز "Galaxy A80"، الذي جاء بميزات لم يشهدها أي هاتف ذكي من قبل.

وأبرز ما في هذا الهاتف هو الكاميرا الأساسية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميغابيكسل، والتي يتحرك القسم الحامل لها إلى الأعلى لتدور وتتحول إلى كاميرا أمامية، قادرة على التقاط صور "سيلفي" عالية الدقة، وصور ثلاثية الأبعاد.

كما زودت هذه الكاميرا بتقنيات متطورة تساعدها على التقاط عدة إطارات في أجزاء من الثانية، ودمجها مع بعض لتكوين صور عالية الدقة، بالإضافة إلى مستشعر ليزري لإعطاء عمق أفضل للصور.

وجاء الجهاز بشاشة "AMOLED" كبيرة، بمقاس 6.7 بوصة، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية، ومعالج "Qualcomm Snapdragon 730" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 3700 ميللي أمبير.

#سامسونغ

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