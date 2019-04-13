الاولى: القوات واهلي قلقيلية الى المحترفين وهبوط هلال اريحا ودورا والخضر

رام الله / سما /

بانتهاء مباريات السبت 13/4/2019 تم وضع حد للمنافسة التي كانت محتدمة بين الفرق المتبارية في دوري الدرجة الاولى بصعود فريقي القوات واهلي قلقيلية الى دوري المحترفين وهبوط كل من الخضر ، دورا وهلال اريحا ولكن يبقى هذا منوطا بالاعلان الرسمي للنتائج واعتمادها من مجلس ادارة الاتحاد وكما جرت عليه العادة في نهاية كل موسم ، وحتى ذلك يمكن القول في مباريات السبت ما يلي :

القوات + دورا

استطاع فريق القوات الفوز على فريق دورا بهدف يتيم في مباراة كانت ندية جرت على ملعب دورا وراقبها علاء كاشور .

لاعب القوات محمد المصري اقتنص الهدف الثمين الذي وضع فريقه على سلم الترتيب وبالتالي اخذ بيده الى دوري الاضواء .

بهذه النتيجة رفع القوات رصيده الى "39" نقطة فيما بقي دورا برصيد "20" نقطة .

حكم اللقاء : معاذ عوفه ، محمد الخطيب ، رائد ابو عامر ، رشاد الدعمة

العيسوية + الاسلامي

احتضن ملعب فيصل اللقاء وراقبه احمد بشارات وانتهى بالتعادل 1/1 .

هدف القوات جاء عن طريق شاهر داوود في الدقيقة "24" فيما سجل هدف العيسوية بنيران صديقة لاعب الاسلامي امين النصر في الدقيقة "70" وبهذا رفع كل فريق رصيده بنقطة ليصبح رصيد العيسوية "36" ورصيد الاسلامي "35" لكن ذلك لم يشفع لهما بالوصول الى دوري المحترفين .

حكم اللقاء : اسحق الكيلاني ، محمود سالم ،كنان بعجاوي وسامر ابو ليل .

العبيدية + اهلي قلقيلية

على ملعب اريحا وهو الملعب البيتي لفريق العبيدية استطاع فريق الاهلي من الفوز على العبيدية بهدف دون مقابل، جاء عن طريق صالح نصر الله في الدقيقة " 47 "ليحجز لفريقه بطاقة دوري المحترفين .

الاهلي رفع رصيده الى "38" نقطة فيما بقي العبيدية برصيد "36" نقطة .

راقب اللقاء : مجدي زبيدات

حكم اللقاء : محمد خليل ، امين الحلبي ، اشرف زبيده وعماد بوجه .

العربي + طوباس

فوز ثمين حققه العربي بيت صفافا على طوباس بالنتيجة "1/ صفر بقدم اللاعب امير عليان في الدقيقة "88" .

وبهذا الهدف رفع العربي رصيده الى "27" نقطة بعيدا عن شبح الهبوط .

المباراة جرت على ملعب الحسين بعد موافقة العربي حيث ان ملعب الخضر هو الملعب البيتي للعربي . حكم اللقاء : مروان وزوز ، شفيق اخليل ،كمال شريتح ،علي مسالمة .

الخضر + هلال اريحا

لم يستفد هلال اريحا من نتيجة مباراته مع الخضر والذي انتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي احتضنه ملعب الخضر وراقبه ربحي وقاد . وبهذا اصبح للهلال "24" نقطة فيما رفع الخضر رصيده الى "10" نقاط .ليهبط الفريقان معا الى دوري الدرجة الثانية .

حكم اللقاء : محمد بدير ، خالد الخطيب ، طارق جبيهي وعمر دولة .