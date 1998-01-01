اتحاد الملاكمة يختتم بطولة فلسطين التصنيفية الثانية عشرة لفئتي الرجال والشباب

رام الله / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني للملاكمة مساء الجمعة بطولة فلسطين التصنيفية الثانية عشرة للملاكمة لفئتي الشباب والرجال، والتي عقدت في مركز بوتين للألعاب القتالية في مدينة بيت لحم.

وتوج الاتحاد ٣٠ ملاكما من فئتي الشباب والرجال بالذهب والفضة والبرونز بعد أن خاضوا ١٥ لقاء حماسيا وقويا جمع لاعبين من نوادي الباريو وشباب أبو ديس وشباب نابلس ومركز مخيم شعفاط ونادي بدو والمعهد العربي وهلال القدس.

وقال رئيس الاتحاد فوزي العصافرة إن البطولة تميزت بحضور عدد كبير من اللاعبين المتميزين والأندية العريقة والجديدة التي تعمل بجد لنشر وتطوير رياضة الملاكمة، كما كرم أعضاء الاتحاد رئيس الاتحاد الأسبق اللواء محمد سند الذي خدم الاتحاد منذ ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٨، ورئيس الاتحاد السابق خليل زاهدة الذي شغل المنصب ذاته حتى العام ٢٠١٦، على ما بذلوه في خدمة الملاكمة وتمهيد الطريق لنا لإكمال المسيرة.

وقال المدير الفني للمنتخب نادر الجيوسي إن البطولة أفصحت عن بعض الأسماء الجديدة في فئتي الشباب والرجال ممن يمكن الاستفادة منهم على المدى البعيد. وأضاف: "لطالما كانت مشكلة الملاكمة الفلسطينية قلة فرص الاحتكاك الداخلية قبل إرسال الملاكمين للمشاركة في البطولات الخارجية، وبهذه البطولة يكون الاتحاد قد وفر للاعبين فرصتين مهمتين للاحتكاك الداخلي حتى اللحظة في العام ٢٠١٩."

ومن النجاحات التي حققتها هذه البطولة هي مشاركة عدد كبير من الحكام المستجدين الذين شاركوا سابقا في دورة حكام مستجدين نظمها الاتحاد في نابلس، حيث اغتنم الحكام الفرصة للتعلم والتمرن على أسس التحكيم في بطولة رسمية على يد الحكمين الدوليين الكابتن محمد أبو ارميلة ومجدي الميناوي.

كما عقد الاتحاد اجتماعا لتقييم البطولة ومناقشة نقاط القوة والضعف والجوانب التي يمكن تحسينها، وشدد على أهمية وجود متطوعين للمساهمة في تنظيم البطولة بالإضافة إلى إلتزام الأندية ببرنامج البطولة والأوقات المحددة.

وشكر الاتحاد كل من الشرطة الفلسطينية وطواقم الإسعاف والدكتور بسام نصار على تواجدهم في البطولة وتقديم كافة الدعم لإنجاح البطولة، وخص بالشكر إدارة مركز بوتين على التعاون المستمر مؤكدا أهمية الاتفاقية المشتركة واحتضان هذا المركز المهيأ على مستوى عالمي لبطولات وأنشطة الاتحاد.

وجاءت النتائج كالتالي:

ميدالية ذهبية

عثمان الميناوي

قصي مشهور

أدميرل عويسات

ورد عواد

سامر الأيوبي

محمد سليم

عبدالله دواية

عوض حمودة

إبراهيم زاهدة

عامر القواسمة

يوسف أبو ادهيم

زيد مشهور

إسماعيل أبو رموز

عبد أبو قطيش

طه حلبية

محمد عواد

ميدالية فضية

نزار حديدون

عز الدين العفوري

إبراهيم عواد

حمزة بدوان

علاء العريان

نبيل بدر

عبد الله العريان

محمد خمور

إبراهيم معالي

شادي أبو شعيرة

ميدالية برونزية

عبادة عويسات

محمد غاوي

أحمد حليم