ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين

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سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، بواقع 0.89% في قطاع غزة، وبنسبة 0.88% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.57% في القدس.

السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 11.45%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.03%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.52%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.17%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.57%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.03%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 3.49%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2019 مع شهر آذار 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.42%، بواقع 2.20% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.79% في القدس J1*، وبنسبة 0.35% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.89% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 19.92%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.71%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.40%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 5.42%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.25%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 3.53%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.88% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 8.61%، وأسعار الدرنيات بنسبة 7.85%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.96%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.53%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 3.42%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.63%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* ارتفاعاً نسبته 0.57% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 25.29%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.35%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.09%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 4.04%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.59%.

تنويه:

• تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.

• تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.

ملاحظات:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.