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الهلال يعيّن مديرا فنيا جديدا خلفا لسالم

الأحد 14 أبريل 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال يعيّن مديرا فنيا جديدا خلفا لسالم


غزة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن محمد أبو حبيب سيتولى تدريب فريق هلال غزة بدءا من الموسم المقبل, خلفا للمستقيل وليد سالم.

وذكرت التقارير, أن الهلال اتفق مع أبو حبيب خلال الساعات الماضية على تدريب الفريق, بعد استقالة سالم الخميس الماضي.

ومن المتوقع الإعلان عن تولي أبو حبيب تدريب الهلال الأحد, بحضور إدارة النادي, تمهيدا لجلوس المدير الفني مع اللاعبين, والاتفاق على آلية العمل في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن أبو حبيب قاد فريق شباب خانيونس لإحراز ثنائية الدوري والكأس في قطاع غزة خلال الموسم الماضي.

#الهلال

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