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جيش الإحتلال يقرر وقف دمج المجندات بسلاح المدرعات

الأحد 14 أبريل 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يقرر وقف دمج المجندات بسلاح المدرعات


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، النقاب عن قرار جديد بالجيش الإسرائيلي، يقضي بوقف دمج المجندات داخل الدبابات، ووقف دمجهن بسلاح المدرعات.

وقالت الصحيفة العبرية، إن قيادة سلاح البر بالجيش الإسرائيلي، قررت وقف مشروع دمج المجندات بسلاح المدرعات، رغم التجربة الناجحة التي أجريت على دمج عشر مجندات بالسابق.

وأضافت أن المجندات اللواتي تم تأهيلهن للخدمة بسلاح المدرعات، سيتم إعادة دمجهن بالكتائب المختلطة مثل كتيبة "كاركال" أو بمجلات العمل النسائي بالجيش.

ووفقا للصحيفة العبرية، قرر الجيش العمل على زيادة القوى البشرية من الذكور بسلاح المدرعات، بدلاً من سد العجر بالمجندات، وعدم إنشاء فرق جديدة خاصة بالإناث في سلاح المدرعات.  

وأشارت صحيفة يديعوت، إلى أن هذا القرار جاء بسبب وجود ما يكفي من المجندات لتوسيع هذه الظاهرة، وأن القرار تم المصادقة عليه خلال فترة رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت.

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