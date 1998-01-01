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دائرة المرأة تعقد اجتماعها بحضور الامين الامين العام

الأحد 14 أبريل 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

عقدت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعها الجديد في مقر الاتحاد الرئيسي في مدينه نابلس، بحضور ومشاركه الامين العام شاهر سعد وسكرتيرة الدائرة عائشة حموضة ومنسقات الدائرة. 

وناقشت المشاركات في الاجتماع العديد من القضايا ومنها: خطة عمل الدائرة خلال فتره العمل القادمة، إقرار فعاليات الاول من ايار، والتحضير للفعالية الختامية لحملة العمل اللائق وحق النساء في التنظيم النقابي، كما ناقش الاجتماع اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والمصادقه عليها في منظمة العمل الدولية.

كما ناقش مشاركه النساء في الانتخابات على تعددها وتنوعها لتعميق مشاركة النساء في الحياة العامة وتثبيت وصولهن لمراكز صنع القرار في المؤسسات الاهلية والعامة.

#المرأة

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