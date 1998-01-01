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دراكسلر يوضح السبب الذي يمنع نيمار ومبابي من الرحيل

الأحد 14 أبريل 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراكسلر يوضح السبب الذي يمنع نيمار ومبابي من الرحيل


وكالات / سما /

أكد النجم الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي جوليان دراكسلر بكل ثقة عن استمرار زميله في الفريق، كيليان مبابي، ونيمار، في الموسم المقبل، موضحاً في مقابلة مع “كنال بليس سبورت” الفرنسية.

نيمار ومبابي: “أنا لست المدير الرياضي للنادي ، لكن إذا سألتني ، أعتقد أنهما سيبقيان. لم يكملوا المهمة هنا، ولهذا السبب أنا متأكد من أنهما سيبقيان.”

الفشل في دوري الأبطال: “أنا أفهم ، ربما أنت غاضب قليلاً من اللاعبين ، لكن سيكون الأمر جيدًا في وقت لاحق. هذا الأسبوع ، لم أشاهد مباريات دوري أبطال أوروبا ، إنه أمر مؤلم دائمًا ، حتى مانشستر يونايتد ضد برشلونة لم أشاهده، لا أعرف بالنسبة لباقي لاعبي باريس سان جيرمان.. لدينا فريق جيد جدًا لدينا لاعبون جيدون للغاية ، لكن علينا أن ننمو معًا “. 

توخيل: “لقد أبدى الكثير من الثقة بي في البداية، كان الأمر صعبًا ، لأنه طلب مني المزيد من الأهداف، والمزيد من المساعدة ، لأكون لاعبًا مميزاً ، وهو دائمًا ما يقول الحقيقة ، إذا لم يكن سعيدًا ، فهو يخبرك. يقول: أنت لم تفعل شيئًا اليوم.”

المستقبل: “لا أعرف ما إذا كان النادي يريد أن يبقيني ، لكنني منفتح على ذلك ، إذا جاء النادي وقال: يمكننا التحدث عن التجديد ، لماذا لا؟ أنا جيد جدًا هنا ، وليس من أجل المال أنا أحب زملائي في الفريق ، وأحب العيش في باريس أيضًا. ”

#دراكسلر #مبابي

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