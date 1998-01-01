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ماني يرغب في الانتقال لـ ريال مدريد في الصيف

الأحد 14 أبريل 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يرغب في الانتقال لـ ريال مدريد في الصيف


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي يرغب حقًا في الانتقال للعب في صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم ساديو ماني ابن 27 عامًا باللعب في فريق ريال مدريد الإسباني بالموسم المقبل، بعد حديث الصحف عن اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي بالتعاقد معه.

وأشارت صحيفة “El Confidential” الإسبانية بأن زين الدين زيدان يريد ساديو ماني في ريال مدريد منذ الصيف الماضي، بعد ظهوره بمستوى مميز أمام الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومسألة رحيله جعلت الأمور تتوقف، ولكن الآن سيسعى زيدان للظفر بخدماته.

وأكملت الصحيفة بأن ساديو ماني من جهته، يرغب حقًا في الانتقال لفريق الريال الصيف المقبل، لخوض تجربة جديدة مع أحد أفضل الفرق في أوروبا والعالم.

ولكن كشفت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد لن يتحرك لضم ساديو ماني، إلا إذا قام الأخير بتقديم طلب رسمي لإدارة ناديه برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن ساديو ماني عقده سينتهي مع فريقه ليفربول صيف عام 2023، ونجح اللاعب حتى الآن في تسجيل 20 هدفًا، وصناعة أربعة آخرين خلال 41 مباراة شارك فيهم مع الليفر هذا الموسم.

#ساديو ماني #ريال مدريد

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