وكالات / سما /

حقق فريق نادي مانشستر يونايتد فوزاً غالياً على حساب ضيفه، وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مباراة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويصارع أحمر مانشستر مع مديره الفني الدائم الآن أولي جنار سولشاير من أجل الحصول على مركز ضمن الأربعة الأوائل لضمان مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

النجم الفرنسي وبطل العالم 2018، بول بوجبا تمكن من إنقاذ الشياطين الحمر من فخ التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، حيث بدأ بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، قبل أن الفريق الضيف الكفة عن طريق اللاعب المميز فيليبي أندرسون في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني.

وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، عاد بوجبا ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والثاني لفريقه ليهدي اليونايتد 3 نقاط ولا أغلى، ارتقت به للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

وأصبح نجم يوفنتوس الإيطالي الأسبق قد ساهم في 22 هدفاً في الدوري هذا الموسم، بواقع تسجيل 13 هدفاً وتقديم 9 أسيست، وهو أكبر عدد من الأهداف ساهم به هدف ريال مدريد الإسباني على مدار مسيرته في بطولة الدوري، بما فيها رقمه في موسم 2015-16 مع البيانكونيري، حيث ساهم حينها في 20 هدفاً.

ويستعد الفريق المانشستراوي لموقعة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل لحساب إياب الدور ربع النهائي من التشامبيونزليج.