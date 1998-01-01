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الأحمد : اذا راجعت حماس حساباتها سنعيد النظر في تشكيل الحكومة الحالية

الأحد 14 أبريل 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد : اذا راجعت حماس حساباتها سنعيد النظر في تشكيل الحكومة الحالية


رام الله / سما /

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد  إن "الحكومة الجديدة برئاسة د محمد اشتيه ستبقى مستمرة في القيام بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة، بالطريقة التي كانت سائدة قبل حكومة الوفاق الوطني الأخيرة ولا علاقة لحماس بهذه المسألة لا من قريب أو بعيد".

واستدرك قائلا : لكن إذا راجعت حماس حساباتها وسلمت الحكومة الصلاحيات كافة في قطاع غزة، فسنعيد النظر في تشكيل هذه الحكومة لانهاء الإنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال في تصريح  لوكالة وطن : غزة جزء من الوطن وهي من مناطق السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين ولا تستطيع ميليشيات حماس المتمردة على السلطة الشرعية أن تختطفها الى الأبد.

وحول عدم مشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية في الحكومة الجديدة قال الأحمد لوطن : الشعبية شاركتنا في إعداد برنامج الحكومة سياسيا واقتصاديا اضافة لملف الحريات، وأخذنا الكثير من ملاحظاتهم بعين الاعتبار، لكن الشعبية لا تشارك أصلا في أي حكومة.

وحول الجبهة الديمقراطية قال : شاركت في بعض الحكومات ولم تشارك في البعض الآخر، حاولنا معالجة الاشكاليات بيننا وبينهم حيث التقينا معهم مرتين، لكن لم نتمكن من حل الخلافات، لكنهم سيكونوا داعمين لهذه الحكومة ولن يشككوا بقانونيتها، والخلافات مشروعة سواء سياسية أو غير سياسية.

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