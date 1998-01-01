برشلونة في غياب الأساسيين يتعثر ضد هويسكا

وكالات / سما /

فشل نادي برشلونة في غياب لاعبيه الأساسيين، تحقيق الفوز ضد نادي هويسكا، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وتعادل نادي برشلونة اليوم السبت، سلبياً مع نادي هويسكا، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب ألكوراز معقل الفريق الثاني.

وكان قد قرر المدرب الباسكي إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، عدم الدفع بلاعبيه الأساسيين ضد نادي هويسكا في بطولة الدوري الإسباني التي شبه محسوم لصالح البرسا، من أجر إرحتهم قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور ربع النهائي بدوري الأبطال.

ولم تشهد المباراة أي هجمات خطيرة خاصة في الشوط الثاني، حيث كان هناك تراجع من صاحب الأرض فريق هويسكا ونفس الحال بالنسبة للفريق الكتالوني برشلونة.

وبهذا التعادل يستمر نادي برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، وارتفع رصيد نادي هويسكا للنقطة 25 ولكن يستمر في المركز الأخير.