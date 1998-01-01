جريزمان يقود أتلتيكو لتقليص الفارق مع برشلونة

وكالات / سما /

استغل أتلتيكو مدريد سقوط متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برشلونة ليقلص الفارق بينهما لـ 9 نقاط ، بتحقيقه الفوز على سيلتا فيجو مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع هويسكا اليوم بلا أي هدف ، بينما حقق أتلتيكو مدريد الفوز على سيلتا فيجو بثنائية نظيفة على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكان المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان المطلوب في برشلونة وزميله الإسباني ألفارو موراتا بطلا للمباراة بتسجيلهما الهدفين.

وتشهد الفترة الماضية تصدر جريزمان عناوين الصحافة الإسبانية بشأن انتقاله إلى برشلونة ، في ظل رغبة إدارة النادي باتمام الصفقة ، على عكس المساندين من لاعبين وإداريين سابقين وجماهير ، الذين يرفضونها بسبب عدم موافقة اللاعب على التوقيع للنادي في الصيف الماضي.

وبالعودة للمباراة سجل جريزمان هدف أتلتيكو الأول في الدقيقة 42 ، قبل إحراز موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو إلى النقطة 65 في المركز الثاني ، مقابل 74 نقطة لبرشلونة ، ويمتلك سيلتا فيجو 32 نقطة في المركز السادس عشر.